Москва, 15 апреля. Контроль за наличием пропусков для передвижения по Москве будет ежедневно ужесточаться. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — пояснил Собянин.

По его словам, данные меры связаны с тем, что в Москве продолжает увеличиваться число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Собянин подчеркнул, что текущая ситуация требует решительных ограничительных мер.

«Это является необходимыми мерами для того, чтобы сдерживать пики развития пандемии в нашем городе», — добавил мэр.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались. Две тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.