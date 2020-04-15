Захарова сравнила поведение НАТО с игрушечной машинкой, упершейся в стену

Москва, 15 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который ранее отметил, что альянс не намерен менять военные приоритеты из-за пандемии коронавируса. По ее словам, поведение руководства Североатлантического альянса напоминает «детскую машинку, которая уперлась в стену».

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит вести военное сдерживание России, несмотря на пандемию

«Пандемия не должна изменить коренные приоритеты НАТО, которая является военной организацией. Террористические угрозы никуда не денутся, и решительные действия России также будут требовать нашего ответа», — заявил Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что его организация не будет заниматься предоставлением военной помощи. В лучшем случае, военный блок окажет поддержку гражданским структурам.

«Напоминает детскую машинку, которая уперлась в стену. Колёса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдаётся», — прокомментировала позицию Столтенберга Мария Захарова в своем Facebook.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2 миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались. Почти две тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.