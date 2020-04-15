Ургант с Глюкозой высмеяли подушечный флешмоб



Москва, 15 апреля. Известный телеведущий Иван Ургант и поп-певица Глюкоза высмеяли набирающий популярность флешмоб, при котором люди фотографируются, привязывая к голому телу подушку.

На Урганте помимо подушки — только белые кеды, а на Глюкозе — черные туфли. Отметим, что ранее «подушечный вызов» приняла певица Валерия. Речь идет о pillow challenge: во время самоизоляции из-за коронавируса многие примеряют подушку вместо привычной одежды, подвязывают ее поясом и публикуют фотографии в социальных сетях.

Валерия посоветовала не слушать «зануд», которые после ее участия в челлендже могут сказать: «Взрослая, вроде, женщина, и она туда же». Муж артистки — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что был сбит столку, когда увидел жену, в таком виде. Он пояснил, что в тот момент «смог только взглядом проводить и текущей слюной».

Отметим, что многие российские знаменитости стали вести более активную жизнь в онлайне, оказавшись на карантине. Они выкладывают забавные фотографии, советуются с аудиторией по поводу просмотра фильмов во время самоизоляции, а некоторые даже устраивают онлайн-тренинги. Как сообщает «Газета.ру», Филипп Киркоров и футболист Александр Кокорин станут героями второго выпуска передачи «Почувствуй нашу любовь дистанционно». Первый расскажет, чем занимается в самоизоляции, а второй — как поддерживать себя в форме дома.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.