Дамаск, 15 апреля. Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что на территории страны было выявлено 4 новых случая заражения коронавирусом.

Согласно официальным данным, общее число инфицированных коронавирусом в Сирии достигло 33 человек.

Ранее сообщалось, что двое сирийцев скончались от осложнений, вызванных инфекцией, пять человек выздоровели.

До этого сирийские власти решили продлить карантин в стране до 2 мая. Правительство ввело комендантский час, ограничило передвижение между провинциями, установило карантин в учебных учреждениях и усилило дезинфекцию улиц. Были закрыты практически все заведения, кроме продуктовых магазинов.

Недавно Евросоюз попросил другие страны удостовериться, что их санкции, введенные в отношении ряда государств, включая Сирию, не блокируют оказание им медицинской и гуманитарной помощи во время пандемии, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».