СМИ узнали о решении перенести парад Победы

Москва, 15 апреля. Руководство России приняло решение о переносе парада, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в ближайшие дни президент России Владимир Путин выступить с заявлением, в котором сообщит о переносе парада.

«О переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совета Безопасности РФ», — отметил источник.

При этом другой источник сообщил, что в настоящее время нет точной даты проведения парада, так как она будет зависеть от ситуации с эпидемией коронавируса.

«Надеются, что парад удастся провести в июне», — сообщил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 1,9 миллиона человек более 126 тысяч человек скончались.

В России зафиксировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 198 человек умерли. Две тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в некоторых регионах России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.