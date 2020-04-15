Сирия, 15 апреля. В Сирию прибыли 125 убитых и раненых в Ливии боевиков «Сирийской национальной армии». В Хасаке SDF захватили террориста «Исламского государства»1, который снабжал «спящие ячейки» группировки. Дамаск продлевает ограничение на передвижение граждан между провинциями.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): ввезла в Сирию свыше сотни раненных и убитых в Ливии боевиков; понесла потери при перестрелке с местным племенным ополчением на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выпустили видео с угрозами к турецким военнослужащим, которые проводят патрулирования на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд и обезвредили террориста ИГ1 в Хасаке.

Международная коалиция: совместно с SDF провела рейд в Хасаке.

Провинция Дамаск

В связи с угрозой распространения коронавируса, Дамаск принял решение продлить режим ограниченного транспортного сообщения между провинциями. Как сообщает агентство Masar Press Net, ограничение будет действовать до 2 мая.

Напомним, что на сегодняшний день всего в Сирии было выявлено 33 случая подтвержденного заражения коронавирусом. Государственные учреждения, школы и университеты были закрыты на карантин, на территории подконтрольной правительственными силам был введен комендантский час.

Провинция Алеппо

Агентство Step News сообщает, что через погранпереход «Хавар-Килис» на севере провинции прибыл конвой с раненными и убитыми членами «Сирийской национальной армии». По информации источника, всего в Сирию вывезено около 125 боевиков, которые были завербованы Турцией для участия для участия в боях в Ливии на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Всего в Сирии союзники Анкары открыли четыре рекрутских центра, где вербуют боевиков для участия в боевых действиях в Ливии. Каждому из потенциальных наемников обещано ежемесячное денежное довольствие в размере 2,5 тысячи долларов США.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), на севере провинции в городе Джераблус боевики «Сирийской национальной армии» устроили перестрелку с бойцами ранее союзного ополчения из племени Аль-Джасат. Источник не приводит информации о причинах конфликта, однако по предварительным данным, потери понесли обе стороны. Днем ранее в соседнем городе Джандарис также отмечалось столкновение между двумя группировками, входящими в состав СНА, ранения также получили несколько человек.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Шхиль группа неизвестных на мотоциклах открыла огонь по мирным жителям. Как передает агентство Alk Habour, смертельно был ранен один житель, который приехал из Меядина. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение на мирных жителей, прибывшие на место силы безопасности «Демократических сил Сирии» в оккупации которых находится город, оцепили место преступления. SDF обвиняет в убийстве мирного жителя террористов запрещенного в РФ «Исламского государства», которые совершают регулярные вылазки на востоке провинции.

Провинция Идлиб

Как передает ливанское новостное агентство Al Masdar, «Хайят Тахрир аш-Шам» заявила о создании трех новых бригад в рамках подготовки к широкомасштабному контрнаступлению на позиции сирийской армии. В настоящее время в провинции действует режим прекращения огня, введенный после переговоров президентов РФ B Турции в Москве 5 марта. Однако группировка отказалась от соблюдения условия перемирия.

Источник также сообщил, что «Хайят Тахрир аш-Шам» распространила в сети Twitter видеообращение последователей, предположительно снятое у города Найраб. Боевик на видео обещает, что будет обезглавливать турецких военнослужащих, которые проводят патрулирование в указанном регионе по трассы М4, часть которой всё еще удерживают террористы. По информации военных аналитиков, видео появилось в сети в то же время, когда боевики столкнулись с турецким военным патрулем у Найраба.

Провинция Хасака

Отряды «Сирийской национальной армии» продолжили вести огонь по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» на севере Хасаки. Как сообщает агентство Step News, под огонь тяжелой артиллерии попали окрестности поселения Аль-Алия.

Как передает портал Alk Habour со ссылкой на пресс-релиз SDF, что на юге провинции ими был обезврежен один из высокопоставленных террористов «Исламского государства». Официальные представители SDF заявляют, что их спецподразделения, при поддержке авиации международной коалиции провели рейд, в ходе которого сумели обезвредить террориста, который отвечал за снабжение и финансирование «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.