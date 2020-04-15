ВОЗ предупредила о тяжелых последствиях эпидемии

Москва, 15 апреля. Для предотвращения тяжелых последствий эпидемии коронавируса в России необходимо остановить ее во время роста числа заболевших. С таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что в России не наблюдается экспоненциального роста числа заболевших, несмотря на постоянное увеличение количества инфицированных. Это позволяет защитить российскую систему здравоохранения от коллапса, который неизбежно приводит к резкому росту смертности.

Вуйнович добавила, что перегрузка клиник и медицинских работников пациентами приводит к тому, что врача становится слишком тяжело наблюдать за больными, подключенными к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Надеемся, что меры, принятые в Москве, ограничат контакт между людьми, которые и являются главным источником эпидемии. Рост или спад числа заболевших - это результат контактов между людьми», — напомнила представительница ВОЗ.

По словам Вуйнович, последствия карантина не могут быть более тяжелыми, чем массовое и вышедшее из-под контроля распространения заболевания среди населения.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.