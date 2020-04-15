В ВОЗ рассказали, эффективны ли маски в борьбе с коронавирусом

Москва, 15 апреля. Многие из разносчиков коронавируса не знают о том, что они инфицированы. Ношение медицинских масок замедлит распространение вируса, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Если человек думает, что он защищен, просто надев маску, но при этом не соблюдает физическую дистанцию и не моет руки, риск заболевания очень высок», — предупреждает представитель ВОЗ.

Она подчеркивает, что за 15 минут общения с человеком в маске, капли слюны могут попасть на слизистую оболочку глаза и перенести инфекцию.

Мелита Вуйнович утверждает, что для победы над пандемией требуется консолидация всего населения и ответственное исполнение мер. По ее словам, распространение эпидемии — всегда результат контакта между людьми.

Ранее представитель ВОЗ в России заявляла, что пик пандемии коронавируса в стране пройдет быстро, если удастся остановить передачу вируса между людьми, в том числе за счет социальной дистанции, передает «Газета.ру».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.