«Новая газета» удалила статью о коронавирусе в Чечне по требованию Роскомнадзора

Москва, 15 апреля. Издание «Новая газета» было вынуждено удалить статью, в которой содержится недостоверная информация о ситуации с коронавирусом в Чечне. Роскомнадзор пригрозил изданию блокировкой, если оно не удалит фейк.

Генпрокуратура в свою очередь подчеркнула, что вброс распространялся под видом достоверных данных и создавал угрозу для общественного порядка. Редакция «Новой» на своем официальном сайте сообщила, что направила в Генпрокуратуру встречный запрос, в котором попросила изложить суть претензий.

Напомним, что ранее «Новая газета» выпустила материал «Смерть от коронавируса – меньшее зло», в котором обвинила власти Чечни в том, что они якобы преследуют зараженных коронавирусом и пытаются скрыть истинное положение дел.

На данный фейк сразу же отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал материал «откровенной ложью» и обвинил издание в сотрудничестве с западными спецслужбами.

Тогда главред «Новой» Дмитрий Муратов поставил главе Чечни ультиматум. Он потребовал, чтобы политик до 30 апреля прислал в редакцию «Новой» официальное письмо с объяснениями, почему статья газеты — это фейк, которое издание опубликует на своих страницах.

Член Совета Федерации Сергей Цеков призвал Кадырова не реагировать на провокацию Муратова, отметив, что редактор скандального издания просто пытается пропиариться. Журналист Владимир Соловьев также подчеркнул, что главреду «Новой» Муратову, который неумно и некорректно отвечает главе Чеченской Республики, необходимо прийти в себя и сохранить человеческое лицо.