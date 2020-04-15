Роспотребнадзор будет осуществлять учет и распределение тест-систем на коронавирус

Москва, 15 апреля. Распределением и учетом тест-систем для диагностики коронавируса будет заниматься Роспотребнадзор. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В постановлении отмечается, что Роспотребнадзор определяется уполномоченным органом по учету и распределению тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. При распределении тест-систем Роспотребнадзор будет исходить из уровня заболеваемости коронавирусом и текущими потребностями региональных медицинских организаций.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения, 198 человек скончались. Две тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.