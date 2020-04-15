Тысячи рабочих мест в РФ сохранены благодаря госпрограмме беспроцентных кредитов

Москва, 15 апреля. Благодаря своевременным мерам господдержки удается защитить малый и средний бизнес даже на фоне пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства («Корпорация МСП»).

«С начала апреля уже сохранено более 2000 рабочих мест, — заявили в пресс-службе. — И это данные только по МСП Банку. Эти конкретные цифры — самое наглядное доказательство того, что программа работает».

С момента запуска беспроцентного кредитования 1 апреля 2020 года МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил 127 кредитов на общую сумму около 400 млн рублей по ставке 0%. Благодаря финансовой поддержке банка зарплатами будут обеспечены более 3,5 тысяч работников.

Среди компаний, получивших финансовую поддержку, есть как действующие, так и новые клиенты банка. В работе находятся более 200 новых заявок на сумму свыше 700 млн рублей, отметили в пресс-службе банка.

На кредиты по ставке 0% могут претендовать предприниматели, проработавшие не менее 1 года, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущие деятельность в одной из отраслей, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Предпринимателям из пострадавших отраслей банк также готов предложить реструктуризацию действующих кредитов и кредитные каникулы — за этой возможностью обратились уже 95 заемщиков.

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, беспроцентный кредит на зарплату — это реальный инструмент для поддержки бизнеса, рабочих мест.

«Необходимо дать возможность компаниям сохранить свои коллективы, — подчеркнул министр. — Сейчас важно банкам и бизнес-объединениям, регионам оперативно и качественно довести информацию до каждого предпринимателя о том, как и где получить эту поддержку».

Среди компаний, получивших беспроцентные кредиты МСП Банка, большую часть составляют пассажирские и грузоперевозки, представители сферы туризма и индустрии красоты. Например, в Пермском крае банк поддержал семейный бизнес пассажирских перевозок, в Амурском крае — туристическое агентство, а в Удмуртской Республике — отель в Нечкинском Национальном парке-заповеднике, отмечают в пресс-службе.

Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Как ранее сообщал ФАН, крупнейшие банки России начали выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для поддержки занятости и выплаты зарплат сотрудникам. Банк России выделил на эти цели 150 миллиардов рублей. В первой очереди банков, которые получат средства от Центробанка — Сбербанк, ВТБ, «МСП-банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Открытие».

Сегодня президент РФ Владимир Путин в очередной раз выступил с публичным обращением в связи с ситуацией, сложившейся в стране на фоне эпидемии COVID-19. На этот раз президент объявил о беспрецедентных мерах экономической поддержки для бизнеса, многие отрасли которого пострадали в связи с введением карантинных мер.