ГИБДД проверяет электронные пропуска на границах Москвы. ФАН-ТВ

С 15 апреля в Москве и Подмосковье начал действовать пропускной режим. Сотрудники ГИБДД непрерывно контролируют передвижение транспорта и наличие у водителей и пассажиров специальных электронных пропусков.

Девять утра. Новорязанское шоссе. Плотный поток машин заполнил все четыре полосы: за последнее время здесь от такой картины отвыкли. На подъезде к столице движение сужается. На посту дежурят ГИБДД и спецназ Росгвардии. Особое внимание сотрудники уделяют машинам с номерами из других регионов.

Просят предъявить документы: водительское удостоверение и специальный электронный пропуск. Цифровой код, который можно получить онлайн, через смс или единую справочную службу.

Всего на въездах и выездах из Москвы работает 160 пропускных пунктов. Проверяют как водителей, так и пассажиров. За последние сутки граждане оформили более 3 млн электронных пропусков.

Таксистам пропуск не нужен, они допускаются к движению по Москве и области на основании лицензий на пассажирские перевозки, и каждый обязан проверять своих клиентов.

Сотрудники ГИБДД начали спрашивать пропуска еще накануне, выборочно, в целях профилактики. Но шли людям на встречу и пропускали. Сегодня, если пропуска не окажется, машину разворачивают, при этом нарушителя штрафуют на 5000 рублей.

К счастью таких немного, большинство соблюдают режим самоизоляции ответственно. Если нарушитель все же попался, его досматривают и проводят разъяснительную беседу. Несмотря на цифровые пропуска, сотрудники ГИБДД все же советуют автомобилистам оставаться дома, и не выезжать без крайней необходимости.