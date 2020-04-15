Москва, 15 апреля. Около 35-36 тыс. граждан России, остающихся в других государствах, желают вернуться на родину, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он говорит, что удалось «снять остроту» этой проблемы в таких странах, как Марокко, Черногория, Египет, Филиппины, Кипр. Лавров подчеркивает, что есть проблемы с вывозом россиян, находящихся на маленьких островах или в отдаленных государствах. По его словам, есть застрявшие туристы на Фиджи, Сейшелах, в Гватемале и Африке.

Министр иностранных дел подчеркнул, что приоритет отдается тем туристам, которые покинули пределы России после 1 января 2020 года. В отношении остальных россиян применяется индивидуальный подход, отмечает «Газета.ру».

Ранее Россия организовала рейсы для возврата граждан, застрявших в других странах из-за пандемии коронавируса. По данным Минкомсвязи, около 5 тыс. россиян планируется вернуть домой в ближайшие несколько дней.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».