Лавров призвал россиян не отправлять детей по обучающим программам в США

Москва, 15 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал российских родителей воздержать от отправки детей в США по обучающим программам, так как они не защищены международно-правовыми договоренностями.

«Категорически настаиваем посоветовать всем родителям воздерживаться от согласия на какие-либо обучающие программы в США без защиты этих поездок международно-правовыми договоренностями, которых у нас с американцами, к сожалению, нет. Возникают самые разные истории, которыми приходится заниматься посольствам», — объяснил Лавров во время интервью газете «Коммерсант».

Он проиллюстрировал свою мысль недавним инцидентом, когда стало известно, что 74 российских школьника оказались в США без ведома российских властей или каких-либо вообще российских ведомств. Лавров рассказал, что данная программа курировалась госдепартаментом США, который ее создал. После начала пандемии коронавируса, она была досрочно прекращена и как госдеп, так и гостевые семьи, которые разместили этих детей, потребовали забрать детей назад.

«Посольство пытается выяснить детали. Некоторые из организаторов программы сообщают, что ряд семей попросил этих детишек выйти вон, покинуть их дома», — рассказал Лавров.

Он добавил, что российское посольство узнало об этой программе только несколько дней назад.

В настоящее время США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране инфицировано более 600 тысяч человек, почти 27 тысяч человек умерло, более 50 тысяч — вылечились.