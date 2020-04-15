Деловое сообщество России назвало самую важную меру поддержки бизнеса в период пандемии

Москва, 15 апреля. Прямое субсидирование заработных плат пострадавшим компаниям — это важнейшая среди мер господдержки бизнеса в условиях вызванного пандемией COVID-19 экономического кризиса. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил председатель московской «Деловой России» Денис Назаров.

«Сегодня бизнес услышал от президента самую важную меру поддержки, которую по итогам экспертных опросов предпринимателей Владимиру Владимировичу предлагали деловые ассоциации страны, в том числе «Деловая Россия», — это прямое субсидирование заработных плат пострадавшим компаниям, — отметил Назаров. — Надеемся, что в соответствии с указаниями президента это будут прозрачные и простые механизмы».

По словам Назарова, ранее некоторые из финансовых инструментов поддержки бизнеса были обставлены такими условиями, что оказались невостребованными.

«Конечно, можно было бы направить деньги непосредственно гражданам через биржу труда, — продолжил Назаров. — Это обошлось бы ровно в такую же сумму, но с гораздо более тяжелыми последствиями для экономики. Ведь из-за банкротства компаний были бы нарушены производственные и логистические цепочки, и восстановление было бы на порядок более длительным и тяжелым».

Сейчас мы все получили шанс пройти этот кризис с минимальными потерями, сохранить трудовые коллективы и, когда закончится история с вирусом, быстро перейти к восстановлению экономики, резюмировал Денис Назаров.

Напомним, сегодня президент РФ выступил с публичным обращением в связи с ситуацией, сложившейся в стране на фоне эпидемии COVID-19. В дополнение к уже принятым ранее мерам Владимир Путин предложил оказать представителям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей прямую безвозмездную помощь со стороны государства.

Как разъяснил президент, объем поддержки для каждой компании будет рассчитываться, исходя из состава общей численности сотрудников. Государство поможет из расчета 12130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обратиться за помощью можно будет дистанционно уже с 1 мая. Главным требованием для компаний называется максимальное сохранение занятности на уровне 90% от штатной численности на 1 апреля.