Раненые в боях за ПНС Ливии наемники вернулись в Сирию через Турцию

В Турцию прибыла новая партия сирийских наемников, которые принимали участие в боях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом со ссылкой на специальный источник сообщило новостное агентство Step news.

Отмечается, что транспорт с наемниками из Сирийской национальной армии (СНА) был замечен в турецком пограничном пункте Хавар-Килис, расположенном в северной части провинции Алеппо. Туда прибыло более 125 раненых радикалов, а также двое погибших.

Анкара заключила соглашение с боевиками ПНС о военном сотрудничестве, на основе которого турецкая сторона снабжает террористов всем необходимым для ведения активных боевых действий — оружием, боеприпасами, бронированной техникой и современным военным оборудованием. Помимо этого, Турция в Сирии вербует джихадистов из Сирийской национальной армии. СНА преимущественно состоит из различных вооруженных бандформирований и выходцев из протурецких группировок. СНА стала основным источником живой силы для ПНС, Анкара регулярно перебрасывает в Ливию новые партии из боевиков СНА.

Общее количество переброшенных в Ливию сирийских наемников оценивается в более чем 9000 боевиков, еще около двух тысяч — сейчас находятся в тренировочном лагере в Турции.