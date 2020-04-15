ООН указала на волну насилия в западных городах Ливии после наступления террористов ПНС

Женева, 15 апреля. Руководство Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) выразило обеспокоенность в связи с возросшим количеством преступлений против мирных жителей на фоне эскалации внутриливийского кризиса. Международная организация опубликовала официальное заявление, призвав отказаться от любых боевых действий.

МООНПЛ подчеркивает, что активизация вооруженного противостояния в Ливии спровоцировала насилие в отношении гражданского населения: участились случаи нападения на ливийцев, разбойных нападений, поджогов, ограблений. Нанесен огромный урон частной и государственной собственности. Кроме того, организации известно об освобождении более 400 заключенных тюрем в Сурмане. Соответствующие преступления являются грубейшим нарушением норм международного права, за которые, как ранее подчеркивал глава Высшего совета племен и ливийских городов Юга Али Мисбах абу Сабиха, несет полную ответственность лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

Несколькими днями ранее террористы ПНС провели наступательную операцию к западу от Триполи, захватив 8 городов. Для запугивания местных жителей джихадисты устроили 14 публичных казней, а всех неугодных задержали и отправили за решетку. По информации 82-го пехотного батальона Ливийской национальной армии, расправы над гражданскими лицами проводились группировками, которые возглавляет полевой командир Абу Убейда аз-Зави. Казни были устроены после того, как глава «МВД» ПНС Фатхи Башага заявил, что «мирным жителям нечего бояться». После этого по городам прокатилась волна грабежей и разбойных нападений. Соседние с Ливией страны опасаются дальнейшей агрессии боевиков ПНС — власти Туниса направили военных на границу, увеличив количество патрулей.