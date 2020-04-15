Медведев заявил, что пандемия привела «к коллапсу» в некоторых отраслях экономики РФ

Москва, 15 апреля. Пандемия коронавируса привела практически к коллапсу в некоторых отраслях российской экономики, правительству необходимо подготовить ответ на этот вызов, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс — то есть, просто ничего нет», — сказал Медведев, подчеркнув, что с проблемами столкнулись все страны.

По его словам, ответ на этот вызов «уже частично реализован» решениями, которые принял президент России Владимир Путин. Однако Медведев говорит, что ситуация еще будет развиваться. Он подчеркивает, что текущие меры государственной поддержки — лишь начало работы.

«Самое главное — не упустить время для принятия таких решений, потому что оживлять что-то гораздо труднее, чем помочь тому или иному делу, пока оно еще теплится, пока еще предприятие работает», — считает Дмитрий Медведев.

Экс-премьер говорит, что в разных секторах экономики — разная ситуация. Он отмечает, что малые предприниматели пострадали везде, и что лишь «господь бог знает, когда и какой ценой будет решена ситуация с пандемией».

Ранее Дмитрий Медведев отмечал, что власти не должны использовать «сверхоптимистические» оценки ситуации с пандемией коронавирусом, чтобы грамотно оценивать объемы и масштабы актуальной угрозы, сообщали «Известия».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.