Давид Манукян раскрыл подробности интимной жизни с Бузовой

Москва, 15 апреля. Российский рэпер и видеоблогер Давид Манукян раскрыл подробности интимной жизни со своей возлюбленной Ольгой Бузовой.

Манукян стал новым гостем YouTube-шоу Василия Вакуленко. В ходе беседы Вакуленко попросил Манукяна оценить интимную сторону отношений с Бузовой по десятибалльной шкале.

«Секс с Олей бесценный. Это прям 10 из 10. Она очень темпераментная, страстная. Это лучший секс в моей жизни, а мне есть с чем сравнивать. Последний секс у нас был сегодня с утра. Она сверхзажигалка. Из всех женщин она самая-самая. Для меня она «десятка». Это однозначно», — отметил блогер.

Стоит отметить, что в 2018 году Бузова приняла участие в телешоу «Замуж за Бузову», победителем которого стал Денис Лебедев. Однако позднее пара рассталась. С тех пор Бузовой неоднократно приписывали романы с Тимуром Батрудиновым, Лешей Свиком и другими звездами отечественного шоу-бизнеса, однако данная информация не получала подтверждения.

Позднее в Сети появились слухи о романе Бузовой с Манукяном. В августе 2019 года Манукян исполнил роль возлюбленного Бузовой в одном из клипов певицы. Позднее молодые люди начали публиковать совместные фотографии в социальных сетях, а также выпустили новогоднюю песню. В конце 2019 года Манукян признался в любви к Бузовой под одной из ее публикаций в Instagram, после чего певица рассказала подписчикам о романе с блогером.