Федосеева-Шукшина откровенно рассказала Кудрявцевой об отношениях с дочерьми и внучкой

Москва, 15 апреля. Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о проблемах в семье, выступая в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Речь, в частности, зашла о дочерях артистки, которых она безуспешно пытается помирить, а также о внучке, с которой Федосева-Шукшина судится.

Кудрявцева в разговоре с гостьей отметила, что в действиях родных актрисы проглядывается меркантильный интерес. Она полагает, что они больше заинтересованы вопросом наследства, чем поддержанием хороших отношений с матерью и бабушкой.

«Я за все плачу! Я в жизни не попросила ни у кого ни копейки!» — отметила Федосева-Шукшина.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что всегда с большим уважением относилась к своей собеседнице. Она назвала Федосееву-Шукшину гордой женщиной, которая знает себе цену. Полная версия программы выйдет 18 апреля на НТВ.

Напомним, что ранее родственники Федосеевой-Шукшиной заявили, что артистка завещала своему мужу Бари Алибасову квартиру в Новой Москве и права на творческое наследие Василия Шукшина. Сам Алибасов отметил, что не хочет конфликтов с родней жены, поэтому он отказался от прав на творческое наследие Шукшина в пользу его старшей дочери Марии.

Основатель «На-На» также отметил, что сейчас он с женой живет отдельно. Виной тому стала эпидемия коронавируса, которая застигла супругов, когда те находились на разных квартирах. По словам Алибасова, они хотели съехаться, но не успели.