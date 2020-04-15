Спецслужбы Турции защищают отправку сирийских боевиков в Ливию атаками на Россию

Спецслужбы Турции пытаются отвести внимание от преступлений Эрдогана в Ливии, организовывая информационные кампании против российских СМИ. Какое участие в этим принимают турецкие журналисты, сирийские «оппозиционеры» и немецкие издания — Федеральном агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Александр Перенджиев.

Как менялся вброс

Турецкий журналист Мете Сохтаоглу два дня назад опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с несколькими фотографиями сирийцев, которых посчитал за наемников, отправляющихся с территории Сирии в Ливию, причем при помощи России.

#Suriye- #Rusya tarafından askeri eğitim verilen Suriyeliler,Esad rejimi kontrolündeki alanlardan #Libya'da savaş ağası Hafter saflarında savaştırılmak üzere bugün yola çıkartıldı.

???? pic.twitter.com/GiJRhw2Kqd — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 12, 2020

История почти сразу получила развитие в сирийском «оппозиционном» СМИ The Euphrates Post, руководство которого проживает в Турции. В своей статье они уже решили уточнить, что снимки сирийцев были сделаны в Эль-Кунейтре, а автобусы «находились в сопровождении российских военных», что никак не видно на фото.

Следующим изданием, подхватившим непроверенную информацию, стал немецкий Bild, который в своей статье не стал ограничиваться представленными выше фактами и решил сразу же приписать ответственность за подготовку «сирийских наемников» для Ливии на российскую ЧВК «Вагнера». Никаких доказательств, конечно же, представлено не было.

Высосано из пальца

Доцент кафедры социологии и политологии РУЭ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) сообщил, что публикация этих статей — это информационная атака со стороны турецких спецслужб.

«Информация высосана из пальца, так как кроме комментария турецкого журналиста, ничего подтверждающего его слова, нет. Если говорить о доказательствах, это должны быть не просто фотографии людей, а разные снимки: в движении, их высадка или посадка, какие-то документы и прочее. Все это делается в отместку российским СМИ, которые честно рассказывают о действиях Турции в Ливии и Сирии. Поэтому все время ставится задача найти хоть какой-то повод, чтобы «доказать» отправку Россией наемников или тех же боевиков. Не исключено, что снятые на фото люди просто работники какого-нить предприятия, организованно доставляемые компанией таким образом из-за коронавируса», — говорит собеседник ФАН.

Грехи президента Турции

Как заметил Александр Перенджиев, Турция разыгрывает излюбленную и уже избитую тему с ЧВК «Вагнера», пытаясь еще раз притянуть ее за уши в любую ситуацию. Ничего нового турецкие спецслужбы даже не хотят придумывать, снова раскручивая эту тему. Они пытаются приписать России все то, чем занимается Турция на рынке террористических услуг