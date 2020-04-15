Спецслужбы Турции защищают отправку сирийских боевиков в Ливию атаками на Россию

Спецслужбы Турции пытаются отвести внимание от преступлений Эрдогана в Ливии, организовывая информационные кампании против российских СМИ. Какое участие в этим принимают турецкие журналисты, сирийские «оппозиционеры» и немецкие издания — Федеральном агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Александр Перенджиев.
Как менялся вброс
Турецкий журналист Мете Сохтаоглу два дня назад опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост с несколькими фотографиями сирийцев, которых посчитал за наемников, отправляющихся с территории Сирии в Ливию, причем при помощи России.
#Suriye- #Rusya tarafından askeri eğitim verilen Suriyeliler,Esad rejimi kontrolündeki alanlardan #Libya'da savaş ağası Hafter saflarında savaştırılmak üzere bugün yola çıkartıldı.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) April 12, 2020
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История почти сразу получила развитие в сирийском «оппозиционном» СМИ The Euphrates Post, руководство которого проживает в Турции. В своей статье они уже решили уточнить, что снимки сирийцев были сделаны в Эль-Кунейтре, а автобусы «находились в сопровождении российских военных», что никак не видно на фото.
Следующим изданием, подхватившим непроверенную информацию, стал немецкий Bild, который в своей статье не стал ограничиваться представленными выше фактами и решил сразу же приписать ответственность за подготовку «сирийских наемников» для Ливии на российскую ЧВК «Вагнера». Никаких доказательств, конечно же, представлено не было.
Высосано из пальца
Доцент кафедры социологии и политологии РУЭ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) сообщил, что публикация этих статей — это информационная атака со стороны турецких спецслужб.
«Информация высосана из пальца, так как кроме комментария турецкого журналиста, ничего подтверждающего его слова, нет. Если говорить о доказательствах, это должны быть не просто фотографии людей, а разные снимки: в движении, их высадка или посадка, какие-то документы и прочее.
Все это делается в отместку российским СМИ, которые честно рассказывают о действиях Турции в Ливии и Сирии. Поэтому все время ставится задача найти хоть какой-то повод, чтобы «доказать» отправку Россией наемников или тех же боевиков. Не исключено, что снятые на фото люди просто работники какого-нить предприятия, организованно доставляемые компанией таким образом из-за коронавируса», — говорит собеседник ФАН.
Грехи президента Турции
Как заметил Александр Перенджиев, Турция разыгрывает излюбленную и уже избитую тему с ЧВК «Вагнера», пытаясь еще раз притянуть ее за уши в любую ситуацию. Ничего нового турецкие спецслужбы даже не хотят придумывать, снова раскручивая эту тему. Они пытаются приписать России все то, чем занимается Турция на рынке террористических услуг
«Мы знаем, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выделяет деньги на вербовку самих боевиков и их «работу» в Ливии, то что ему мешает обеспечить информационное прикрытие? Тут турецкий президент пользуется приемом «лучшая защита – это нападение». Поэтому турки не пытаются опровергать вербовку и отправку боевиков из Сирии в Ливию, понимая бесполезность этого из-за четких доказательств. Исходя из этого турецкие спецслужбы хотят приписать все это и России, чтобы снизить ценность критики со стороны Москвы», — заключил политолог.