Зоозащитница Агеева отреагировала на трагедию немецкого зоопарка из-за коронавируса

Известная зоозащитница, председатель общественной организации «Голоса за животных» Динара Агеева считает трагедию обитателей зоопарка немецкого Ноймюнстера символом того, что человек не должен ради своей прихоти держать диких зверей в неволе.

Ранее появилась информация, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в зоопарке Ноймюнстера принято решение скормить часть животных другим, а некоторых обитателей просто усыпить. Дело в том, что из-за отсутствия посетителей в связи с карантином у владельцев зоопарка нет средств на содержание животных, а под госпрограмму помощи малому бизнесу это учреждение не подпадает, сообщает Die Welt.

Списки животных, которых усыпят первыми, уже составлены, но даже эти меры не гарантируют зоопарку выживание, признает его директор.

Комментируя эту душераздирающую историю Федеральному агентству новостей, зоозащитник Динара Агеева напомнила похожий эпизод, который имел место в 2014 году в зоопарке Копенгагена: там на глазах у посетителей был убит и скормлен хищникам молодой жираф Мариус.

«История зоопарка Ноймюнстера — еще одна демонстрация того, что получается, когда человек себе на потеху сажает животных в клетку и лишает их свободы, а потом, когда наступает какая-то критическая ситуация, вершит их судьбу таким образом, — говорит Динара. — Это еще один знак того, что институт зоопарков — это изжившее себя развлечение».

Нужно также учитывать, что и в этом, и в других подобных случаях мы узнаем, да и то случайно, лишь малую часть того, что происходит в подобных учреждениях, говорит зоозащитница.

«Очень многое в жизни зоопарков скрыто от глаз людей, в том числе то, что одних животных там скармливают другим. Их и так скармливают [безо всякого коронавируса], —говорит Динара. — Помните, все возмущались убийством жирафа Мариуса? Но датчане просто публично сделали то, что постоянно происходит везде. По сути то, что произошло с Мариусом, — происходит во всех зоопарках. Лишних животных там уничтожают. Для этого у ассоциации зоопарков есть даже специальные правила, предусматривающие необходимость ликвидации «избыточных» животных ради сохранения баланса».

По мнению собеседницы ФАН, в данном случае коронавирус просто в очередной раз высветил проблему аморальности содержания диких животных в неволе.

«То, что происходит в этом зоопарке, — это печально. Эти животные могли еще пожить, хотя, конечно, не очень счастливой жизнью: в клетках, что для них мучительно, без свободы, без родной среды обитания. Все это еще один показатель, что дикие животные должны жить на свободе и сами определять свою судьбу», — подчеркнула Динара Агеева.

Пандемия, вызванная коронавирусом COVID-19, ударила по всей мировой экономике, в том числе по экономике Германии. Средств, выделяемым правительством этой страны в помощь бизнесу, недостаточно для поддержания зоопарков, серьезно пострадавших от потери доходов.