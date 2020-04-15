Предпримчивые москвичи собирают данные россиян под видом продажи медалей

Москва, 15 апреля. Столичная компания ООО «Императорский монетный двор» собирает персональные данные россиян под видом продажи медалей к 75-летию Победы.

Контора запустила рекламу на федеральных телеканалах и в Интернете, обещая памятную медаль всего за 0 рублей. Стоимость упаковки и доставки составляет 299 рублей. Возможность возврата медали отсутствует.

При оформлении заказа компания требует заполнить форму с указанием персональных данных и разрешением на их обработку и использование в течение 5 лет с последующим продлением.

Как пишет издание «Сенсаций.нет», именно сбор данных является главной целью компании. Эти данные могут оказаться в руках мошенников, рекламщиков и коллекторов.

Журналисты отмечают, что медаль за 0 рублей не настоящая, она сильно отличается от оригинального знака. Настоящие медали вручаются только ветеранам войны, труженикам тыла, узникам концлагерей и членам партизанских отрядов.