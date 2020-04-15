Лавров рассказал, как защищаются от коронавируса в МИД РФ

Москва, 15 апреля. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что он и его сотрудники выполняют основные рекомендации врачей, чтобы не заразиться коронавирусом. Он часто моет руки, соблюдает социальную дистанцию и время от времени сдает тесты на коронавирус, однако не носит маску.

«У меня на работе, в принципе, большой кабинет. Когда ко мне кто-то приходит, мы сидим на расстоянии пары метров друг от друга. Маску не ношу, но большинство из тех, кто ко мне заходит, носят маски», — рассказал Лавров «Коммерсанту».

Глава российского МИД также перенес ежедневные совещания из своего кабинета в зал коллегии, где больше места и людей можно рассаживать через одного. По его словам, все сотрудники министерства сдают тесты, однако Лавров подозревает, что ему приходится делать это чаще, чем подчиненным.

Говоря о методах профилактики коронавируса, руководитель внешнеполитического ведомства призвал россиян прислушаться к совету президента Белоруссии Александра Лукашенко, который предлагает лечиться народными средствами — водкой, баней и трактором.

Напомним, что белорусский лидер уже неоднократно выражал скепсис по отношению к страху перед коронавирусом. Политик считает, что угроза инфекции сильно преувеличена и по уровню ущерба не идет ни в какое сравнение с массовой паникой в обществе. Глава республики призывал белорусов продолжать спокойно жить и работать, несмотря на эпидемию.

«Там трактор вылечит всех», — заверил сограждан Лукашенко.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки, по возможности не выходить на улицу и носить маски.

Многие страны закрыли границы и ввели карантин, чтобы сдержать эпидемию. При этом не все методы борьбы с коронавирусом одинаково хороши, считают эксперты. Как пишет «Газета.ру», некоторые американские специалисты сомневаются в эффективности дезинфекции улиц. Они полагают, что это только успокаивает население, но не уничтожает инфекцию.