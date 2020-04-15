Галкин запечатлел счастливую именинницу Пугачеву в летящем платье

Москва, 15 апреля. Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на кадрах которого в роскошном платье предстала его супруга и именинница Алла Пугачева. Артистка поразила коллег и фанатов постройневшей фигурой и летящей походкой.

Примадонна российской эстрады, как называют ее коллеги и многочисленные поклонники, 15 апреля празднует 71-летие. Артистка родилась в 1949 году в Москве. Звезду поздравили уже многие знаменитости и фанаты, а также ее родные.

«Спасибо всем и друзьям, и коллегам, и всем подписчикам за добрые слова и пожелания Алле в комментариях!» — поблагодарил Галкин.

В Instagram юморист разместил ролик, на кадрах которого Пугачева в длинном платье с цветочным узором, облегающем фигуру, кружится перед камерой и позирует. Галкину удалось запечатлеть 71-летнюю супругу настолько счастливой, что фанаты и знаменитости пришли в восторг.

«Красивая, мудрая, неповторимая Алла Борисовна, с днем рождения!» — поздравила музыкальный продюсер Яна Рудковская.

«Чудесная! Легкая! Статная! Любим!!!» — присоединилась к поздравлениям актриса Эвелина Бледанс.

«Королева! С днем рождения», — написала певица Ольга Бузова.

Особенно трогательно поздравили с днем рождения Пугачеву ее дети — двойняшки Лиза и Гарри. Брат и сестра приготовили для мамы торт, стихотворения, букеты роз и шарики. Подарками и вниманием они растрогали исполнительницу до слез.