Москва, 15 апреля. Помощь России другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией не наносит ущерб стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Москва оказывает помощь другим странам без ущерба себе, так как все решения в этой области коррелируются с потребностями России.

«Конечно же, учитывается, что сейчас в ускоренном темпе налажено производство всех необходимых нам аппаратов ИВЛ и другого оборудования. Мы в контакте с Министерством промышленности и торговли России, они этим занимаются день и ночь», — пояснил Лавров.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

21 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которой глава государства предложил итальянской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию военно-транспортные самолеты ВКС РФ с российскими специалистами и техникой.

9 апреля Путин поручил Министерству обороны РФ оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, после чего туда были направлены три самолета Ил-76, доставившие российских военных специалистов и специальную технику.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.