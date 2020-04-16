Российские отели рассказали о популярности услуги «самоизоляция»

Российские отели по-разному адаптируются к ситуации с эпидемией коронавируса. Чтобы не потерять клиентов, одни снижают цены и предлагают новые услуги, а другие ограничиваются регулярной дезинфекцией помещений. В итоге кому-то удается удерживать показатель заселений почти на докризисном уровне, но большая часть отелей, даже несмотря на «антикоронавирусные предложения», все равно несет потери.

Эксперты считают, что любые инициативы в сфере бизнеса можно только приветствовать, однако насколько сильно пострадает отрасль, пока никто не решается дать окончательный прогноз. О выводах можно будет говорить только после снятия режима самоизоляции.

Федеральное агентство новостей решило узнать, помогает ли услуга «самоизоляция в отеле» удержать гостиничный бизнес от банкротства и стало ли меньше клиентов из-за пандемии COVID-19.

Самоизоляция в отеле

В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней. Граждан по возможности просят сидеть дома и выходить на улицу только по острой необходимости. Этой мерой решил воспользоваться отельный бизнес и начал вводить новые услуги.

Так, самоизолироваться по приемлемым ценам предлагает своим клиентам одна из московских гостиниц.

«Самоизолируйтесь сами или помогите родным сделать это! Мы ежедневно проводим глубокую уборку и дезинфекцию всей территории отеля. Возможна доставка завтрака в номер. На всей территории отеля вы можете воспользоваться антисептическими средствами совершенно бесплатно», — говорится в объявлении, распространенном представителями гостиницы в одной из популярных соцсетей.

ФАН расспросил представителя отеля о востребованности этого предложения. По словам заместителя директора отдела продаж отеля «Новотель Москва Центр» Кристины Мужичковой, ее коллеги, присмотревшись к происходящему в столице, решили: а почему бы и нет?

«Есть же люди, которые не хотят заразить своих близких, родственников, которые все равно уходят на работу и ездят на метро. А метро все-таки — место небезопасное, — отметила она. — Решили предложить, и, знаете, дело пошло».

По мнению собеседницы ФАН, в отельном бизнесе нет каких-то общих подходов в связи с COVID-19, каждый отель отвечает сам за себя.

«Какие-то отели решили провести самоизоляцию, а какие-то решили закрыться, но потери несут в итоге все, — сообщила Кристина. — Я бы сказала, что предложение недорого самоизолироваться в отеле — это взаимовыручка. Мы помогаем тем людям, которым необходима самоизоляция, а они помогают нам держать отель на плаву».

При этом Мужичкова не стала озвучивать, сколько именно человек заинтересовались предложением, сославшись на конфиденциальность. Кроме того, по ее словам, пока рано делать какие-то выводы.

«Учитывая что только недавно разместили пост, пока сложно сказать, насколько большим будет спрос. Было большое количество звонков, клиенты уже есть», — пояснила она.

Дезинфекция, доставка еды и отмена брони

Некоторые отели предпочли не изобретать в изменившихся реалиях новые услуги, а лишь слегка подкорректировать существующий сервис. Так, апарт-отель «Ханой—Москва» проводит дезинфекцию, организует доставку еды постояльцам, измеряет температуру клиентам и персоналу, а также использует социальную разметку.

«Такого обозначенного «самоизоляцией» предложения нет, но наш отель работает, — рассказала в беседе с ФАН сотрудница отдела бронирования апарт-отеля Маргарита. — Люди проживают».

Насколько уменьшилось количество гостей из-за эпидемии, в данный момент оценить сложно, отметила сотрудница. По ее словам, для этого нужно обработать статистическую информацию.

«Проводим, безусловно, дезинфекцию. У нас все делается: нарисована разметка, проводится измерение температуры сотрудникам и гостям. Организуем доставку еды в номер, чтобы было как можно меньше контактов между людьми. Также в нашем здании закрыты все магазины: работает только отель», — добавила она.

В «Four Seasons Москва» вам также не предложат «самоизоляционных» номеров.

«Нет, у нас ничего такого нет, — поспешила ответить корреспонденту ФАН сотрудница отеля Ксения. — Мы в связи с коронавирусной ситуацией ничего не делаем. Единственное, что если человек забронировал, допустим, номер полгода назад, то он может отменить эту бронь бесплатно. А раньше все зависело от тарифа».

В отеле отметили, что количество гостей, которые продолжают пользоваться услугами отеля, не изменилось.

Эксперт: потерь в гостиничном бизнесе не избежать

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России, декана факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игоря Бухарова, несмотря на то, что отели предлагают специальные условия в связи с пандемией коронавируса, этот бизнес все равно несет потери.

«Такие предложения — не ноу-хау: по всей стране уже такая история, — отметил он. — Например, предлагается занять номера после месячного съема квартиры (забронировать номер и заселиться после того, как закончится срок аренды съемной квартиры. — Прим. ФАН). Пожалуйста, можете приехать. Часть людей действительно переезжает — те же медики... Кто-то едет в отели самоизолироваться. Кухня работает, доставка в номер — все, в общем, вполне работает».

В беседе с ФАН Бухаров положительно оценил инициативу отельного бизнеса по льготному проживанию клиентов.

«Я отношусь к любой инициативе положительно, — заявил он. — Если при этом соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы, чтобы можно было там нормально сосуществовать. Если бы были заняты все номера, то при такой маленькой стоимости это, конечно, поддержало бы отель. А если у вас там, например, заполняемость 3–4 или даже 10 процентов, то все равно будет убыток. Потери этим ты никак не восполнишь».

ФАН направил запрос в Федеральное агентство по туризму с просьбой оценить услугу «самоизоляция», введенную некоторыми отелями в России на фоне пандемии. Мы познакомим читателей с ответом ведомства.

Напомним, что гостиничный бизнес оказался в перечне отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса. Наравне с ним терпят убытки транспорт, сфера культуры, досуга и развлечений, спорт, санаторно-курортные организации и туристические агентства. Пострадавшими признаны компании общественного питания, организации дополнительного образования, организаторы конференций и выставок, сфера бытовых услуг: ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты.

Ограничительные меры в Москве и других регионах будут действовать до конца апреля. Власти вправе сами смягчать либо ужесточать режим ограничения перемещения граждан.

15 апреля президент России Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства, озвучил ряд мер, направленных на поддержку отраслей бизнеса, пострадавших от ограничительных мер. Среди них — расширение перечня наиболее пострадавших отраслей, прямая безвозмездная помощь малым и средним предприятиям, доработка списка стратегических предприятий, льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств, дополнительные деньги регионам и авиационной отрасли.