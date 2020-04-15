Соболь объединилась с КПРФ, чтобы «взять и поделить»

Москва, 15 апреля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в РФ) Любовь Соболь, которая традиционно критикует все принимаемые правительством меры, предложила «простой» способ решения вызванной эпидемией коронавируса экономической проблемы. Она потребовала выделить каждому россиянину по 20 тыс. рублей из Резервного фонда, буквально повторив озвученный персонажем Булгакова Шариковым принцип — «взять и поделить».

Примечательно, что с аналогичным предложением выступила партия КПРФ, которая прежде устраивала уличные акции в разгар эпидемии. Правда, коммунисты, в отличие от Соболь, хотят ограничиться одной Москвой.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что оба предложения являются концентрированным популизмом и не имеют ничего общего с реальностью.

«Заявление Соболь безответственное, оно напоминает заявление несмышленыша-ребенка, который требует во что бы то ни стало купить ему велосипед, при том, что должных денег у родителей нет», — рассказал он порталу «ПолитРоссия».

Шаповалов полагает, что, предлагая раздать всем деньги за счет государства, Соболь пытается заигрывать с аудиторией коммунистов. При этом он обратил внимание на идеологическое непостоянство «всеядного политического животного» Навального. Сперва блогер поддерживал националистов, потом оказался среди либералов, а теперь пытается втереться в доверие к коммунистам.



