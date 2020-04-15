Стало известно, куда исчез Джиган после скандала с Самойловой

Москва, 15 апреля. Российский рэпер Джиган пропал и перестал выходить на связь с поклонниками после недавнего скандала, связанного с осложнениями в отношениях с супругой Оксаной Самойловой.

Как выяснилось, в настоящее время артист лечится от алкогольной и наркотической зависимости в одной из специализированных клиник в Москве. В клинике действуют очень строгие правила, которые практически полностью запрещают контакты с внешним миром. Джигану разрешено выходить в Сеть всего один раз в день, поэтому артист не контактирует, даже с коллегами по бизнесу.

Прогулки могут осуществляться только на территории клиники в сопровождении персонала, а все посылки тщательно проверяют на наличие запрещенных веществ. Курс реабилитации может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, поэтому в настоящее время неизвестно, когда именно Джиган покинет клинику.

Напомним, в январе 2020 года Джиган вместе со своей семьей отправился в Майами, где позднее Самойлова родила четвертого ребенка. После этого в некоторых СМИ появилась информация, что Самойлова сбежала от мужа из США. Причиной побега стало странное поведение Джигана и злоупотребление алкоголем. Кроме того, артист неоднократно устраивал стримы для подписчиков в социальных сетях, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе одного из таких эфиров Джиган активно использовал нецензурную лексику в присутствии детей, а также просил дочь принести ему дополнительную порцию спиртного. Позднее Самойлова заявила, что намерена развестись с Джиганом. По ее словам, десять лет брака с Джиганом оказались сплошным «обманом».