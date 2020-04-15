Манукян посоветовал безответственной КПРФ не мешать мэрии Москвы бороться с коронавирусом

Москва, 15 апреля. КПРФ должна вести себя ответственно в период пандемии и заниматься важными делами, а не политическим популизмом. Так эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян прокомментировал заявление партии о «неадекватных» мерах властей РФ по борьбе с коронавирусом.

Московское отделение партии ранее объявило, что действия властей России и Москвы по борьбе с распространением заболевания с самого начала эпидемии были якобы «недостаточными и неэффективными». Члены КПРФ потребовали, чтобы правительство приняло меры, которые предлагают коммунисты.

Манукяна удивила такая попытка членов партии «ловить рыбку в мутной воде». Он напомнил, что мэр Москвы Сергей Собянин прилагает максимум усилий в борьбе с вирусом.

«Понятно, что и выборы уже не за горами, и им хочется себя проявить. Но я бы посоветовал заниматься важными делами; сегодня стоит помогать, например, пожилым людям», — цитирует Манукяна Nation News.

Эксперт посоветовал КПРФ не мешать мэрии столицы делать свою работу, чтобы ситуация в России ни в коем случае не стала такой же плачевной, как в США и Европе.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 130 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали США, Италия, Испания, Германия и Франция. Число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло отметки в свыше 24 тысяч человек в 84 регионах.

Члены КПРФ ранее пригрозили властям Москвы массовыми митингами в период пандемии. Экс-юрист признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов назвал такие заявления провокацией и подстрекательством с целью нарушения режима самоизоляции.