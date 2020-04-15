Российские депутаты работают в масках и перчатках

Российские депутаты строго соблюдают все необходимые меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Так, во время заседаний Госдумы, Законодательного собрания и других встреч продолжительность выступлений и самих мероприятий сокращается, на некоторых ограничивается и количество присутствующих представителей СМИ. Теперь их двое: фотограф и телеоператор.

Многие парламентарии соблюдают все меры безопасности: надевают маски, перчатки, очки, используют антисептики.

Не так давно спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывался о необходимости соблюдения мер безопасности.

«Мы должны подавать пример избирателям, но что я вижу: в зале в маске только несколько человек. Вот Жириновский (Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. — Прим. ФАН) в маске, а Куринный (Алексей Куринный, член КПРФ. — Притм. ФАН) работал главврачом больницы, а здесь баз маски. На вас все смотрят, и бесшабашность ваша передается», — возмутился Володин на одном из заседаний Госдумы.

После этого выступления практически все депутаты ведут себя прилежно. Перед заседаниями убеждаются в отсутствии признаков острой респираторной вирусной инфекции, а при входе в здание Законодательного собрания и Госдумы обрабатывают руки дезинфицирующим средством и надевают предоставленные им одноразовые маски и перчатки.

Руководством всех госаппаратов проводятся меры по дезинфекции письменных принадлежностей депутатов, их персональных карточек для электронного голосования.