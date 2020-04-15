Малышева объяснила, почему коронавирус так сильно ударил по Нью-Йорку

Москва, 15 апреля. Известный врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему эпидемия коронавируса так сильно ударила по Нью-Йорку. По ее словам, существует три главных причины бедственного положения главного экономического центра США.

Первая причина — это высокая плотность населения. В Большом яблоке сегодня проживает 8 млн человек, при этом на 2,6 квадратных километра приходится по 27 тыс. жителей. Ситуацию усугубляет то, что многие горожане продолжают выходить на улицу вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции.

Вторая причина статистическая. В Нью-Йорке сдается очень много тестов, поэтому им выявляют коронавирус здесь чаще, чем в других городах.

Третья причина — неважная физическая форма нью-йоркцев. Многие жители города имеют проблемы с лишним весом, а это приводит к сахарному диабету, гипертонии и болезням сердца. Малышева отметила, что у большинства зараженных коронавирусом есть хронические заболевания, пишет «Газета.ру».

Отметим, что США на сегодняшний день лидируют по числу заболевших COVID-19. В стране зафиксировано более 605 тыс. случаев заражения, 25,3 тыс. человек погибло, 38,1 тыс. смогли выздороветь. При этом наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в Нью-Йорке.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.