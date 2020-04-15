В Минздраве дали прогноз по снижению числа заразившихся коронавирусом в Москве

Москва, 15 апреля. Спад эпидемии коронавирусной инфекции в Москве со снижением числа заразившихся возможен в июне-июле. Такой прогноз дал главный эпидемиолог Минздрава РФ, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико.

Он обратил внимание, что такие сроки возможны только в том случае, если жители столицы будут соблюдать все предложенные рекомендации.

«Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение», — цитирует его «Царьград».

По словам эпидемиолога, остальные регионы России отстают от Москвы по заболеваемости на две-три недели. Брико считает, что следует внедрить специальную систему, которая будет сдерживать распространение инфекции и предупреждать новые случаи.

Как сообщает НСН, в Москве подтверждено более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых 1,7 тысячи — за последние сутки.

В России, по последним данным, зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны. Заболевших этой инфекцией нет только на Алтае.

Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.