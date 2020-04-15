Курдские боевики запугивают сирийцев, которые хотят вернуться под власть Дамаска

В Пентагоне обеспокоены ситуацией на восточном берегу Евфрата: арабские племена стремятся вернуть свои территории под юрисдикцию Дамаска и изгнать оттуда оккупационные силы и подконтрольных США курдских боевиков. Американские спецслужбы потребовали закрыть доступ российских гуманитарных колонн на северо-восток Сирии.

Тайная встреча под Аш-Шаддади

Офицер по взаимодействию в международной коалиции Джеймс Гарсиа (фактически — куратор со стороны спецслужб США) провел 12 апреля в Джиср-аш-Шаддади экстренную встречу с представителями курдских сил «внутренней безопасности». Во встрече принимали участие начальник «Асайиш» Карван Бижар, его заместитель начальник контрразведки в провинции Хасака Хвенериш Анвал и начальник отдела спецопераций «Асаиш» Бассем Ибрагим.

Участники встречи планировали мероприятия, нацеленные на противодействие влиянию Дамаска за Евфратом. Представитель США потребовал, чтобы курдские вооруженные формирования блокировали свободное передвижение российских гуманитарных колонн в провинции Хасака. Российская гуманитарная помощь не должна попадать к жителям городов Хасака и Камышлы.

Гарсиа поставил перед «Асаийш» следующую задачу — не допускать контактов лидеров местных родоплеменных союзов и этноконфессиональных групп с представителями Сирийской Арабской Армии и российской военной полицией. Курдские боевики должны запугать местное население, чтобы арабы опасались налаживать контакты с законными сирийскими властями.

Гуманитарная катастрофа на востоке Сирии

Американские военные пытаются вновь поставить под контроль север Сирии, покинутый ими после начала турецкой операции «Источник мира». Руководству курдских вооруженных группировок, которые входят в «Демократические силы Сирии» (SDF), строго запрещено вести переговоры с Дамаском. Теперь они должны не допустить, чтобы Дамаск вел переговоры с арабскими племенами.

Коронавирусная пандемия, охватившая неподконтрольные центральному правительству районы и лагеря беженцев на северо-востоке Сирии, дала повод перекрыть контрольно-пропускные пункты в Хасаке, Ракке и Дейр эз-Зоре. Объективная информация об эпидемии на севере и востоке Сирии отсутствует, однако известно, что коронавирус попал в печально известный лагерь беженцев «Аль-Хол», где содержатся десятки тысяч жен и детей террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). Многие гуманитарные и медицинские организации бежали оттуда еще в 2019 году, когда внутри лагеря из-за бессилия охраны стали брать власть «жены ИГИЛ».

Цель — сирийская нефть

Главная цель США и руководства курдских вооруженных группировок — сохранение контроля над крупнейшими месторождениями нефти в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака. Американские военные блокировали доступ на левый берег Евфрата, создав эшелонированную систему обороны, включающую несколько батарей РСЗО HIMARS, зенитные комплексы M1097 Avenger и батареи 155-мм гаубиц M777.

. @USArmy field artillery supporting the Coalition brings powerful effects to #defeatDaesh remnants. The light-weight configuration of the 155 mm M777 howitzer provides rapid maneuver across northeast Syria. @CJTFOIR @CENTCOM pic.twitter.com/Ib5wNdQTaS — Special Ops Joint Task Force-OIR (Iraq/Syria) (@SOJTFOIR) February 27, 2020

Доходами от реализации незаконно добываемой сирийской нефти распоряжаются американские военные и главари курдских вооруженных группировок. По данным Минобороны РФ, доходы достигают 30 млн долларов США в месяц. Нефть по заниженным ценам реализуется в Турцию.

Столкновения с арабскими племенами

Действия США за Евфратом, как в ходе борьбы с ИГИЛ, так и после ее завершения, привели к гуманитарной катастрофе. Местные арабские племена, важнейшим источником доходов для которых была рента от нефтяных месторождений, обращались с курдским полевым командиром с требованиями выделить часть денег от продажи нефти на восстановление региона, однако получили отказ: шейхам племен, которые участвовали в переговорах с американскими офицерами и главарем SDF Мазлумом Абди, предложили взятки. Любые выступления населения на востоке и северо-востоке Сирии подавляются силами курдских боевиков.

Особое беспокойство у американцев вызвали столкновения с жителями деревни Хирбет-Хамо в провинции Хасака. Убийство местного подростка привело к перестрелке между американским патрулем и сирийцами — только вмешательство подоспевшего отряда российской военной полиции позволило не допустить дальнейшего кровопролития.

Нет ничего удивительного в том, что арабское население устало от американского произвола и ищет возможности вновь стать частью единой Сирии.

«Гуманитарное лицемерие» США

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов осудил попытки США не пропустить российскую гуманитарную к жителям северо-востока Сирии. В беседе с Федеральным агентством новостей он напомнил, об угрозе коронавирусной пандемии.

«Сейчас Штаты, страна, которая несет ответственность за гуманитарную катастрофу в Сирии, выступают в роли самого серьезного дестабилизатора ситуации. Вместо того, чтобы оказать реальную помощь сирийскому народу в условиях пандемии, они блокируют помощь России. Надеюсь, эти попытки останутся безуспешными. Это — очередное свидетельство того, что интересы сирийцев, даже тех, кого Штаты использовали в своих интересах в борьбе с Дамаском, для них не важны», — указал Шаповалов.

Соединенные Штаты в Сирии проводят безответственную и лицемерную политику, прикрываясь «заботой о сирийском народе».

«В условиях коронавирусной пандемии необходимо прекратить любые конфликты, к этому призывал и генеральный секретарь ООН, и наиболее ответственные страны, в том числе и Россия, — но Вашингтон не только не пытается способствовать этому, но и наоборот, стремится спровоцировать конфликтную ситуацию. Сначала американцы помогли курдам занять эти территории, а теперь фактически провоцируют курдов на дальнейший конфликт с арабским населением северо-востока Сирии. Эта политика показывает лицемерие американских лидеров, — указал собеседник ФАН, — которые утверждают, что заботятся о благополучии сирийского народа. На деле их интересуют только природные ресурсы, и чтобы захватить их, они стремятся создать ситуацию «управляемого хаоса».

Действия США привели к возникновению жесткого межнационального конфликта на севере Сирии, где издавна арабы, курды, ассирийцы и туркоманы жили в мире.

«У курдских боевиков земля горит под ногами — они находятся на территории с чужеродным и в общем-то враждебным населением. Ситуация накалена, и складывается она не в пользу курдской общины, — подчеркнул Владимир Шаповалов. В их интересах достичь взаимоприемлемого решения. При массовом вооруженном выступлении местного населения курды не смогут удержать контроль над этой территорией, и американцы вновь, [как перед турецким вторжением,] бросят их на произвол судьбы».

1 Организация запрещена на территории РФ.