Курдские боевики запугивают сирийцев, которые хотят вернуться под власть Дамаска

В Пентагоне обеспокоены ситуацией на восточном берегу Евфрата: арабские племена стремятся вернуть свои территории под юрисдикцию Дамаска и изгнать оттуда оккупационные силы и подконтрольных США курдских боевиков. Американские спецслужбы потребовали закрыть доступ российских гуманитарных колонн на северо-восток Сирии.

Офицер по взаимодействию в международной коалиции Джеймс Гарсиа (фактически — куратор со стороны спецслужб США) провел 12 апреля в Джиср-аш-Шаддади экстренную встречу с представителями курдских сил «внутренней безопасности». Во встрече принимали участие начальник «Асайиш» Карван Бижар, его заместитель начальник контрразведки в провинции Хасака Хвенериш Анвал и начальник отдела спецопераций «Асаиш» Бассем Ибрагим.

Участники встречи планировали мероприятия, нацеленные на противодействие влиянию Дамаска за Евфратом. Представитель США потребовал, чтобы курдские вооруженные формирования блокировали свободное передвижение российских гуманитарных колонн в провинции Хасака. Российская гуманитарная помощь не должна попадать к жителям городов Хасака и Камышлы.

Гарсиа поставил перед «Асаийш» следующую задачу — не допускать контактов лидеров местных родоплеменных союзов и этноконфессиональных групп с представителями Сирийской Арабской Армии и российской военной полицией. Курдские боевики должны запугать местное население, чтобы арабы опасались налаживать контакты с законными сирийскими властями.

Американские военные пытаются вновь поставить под контроль север Сирии, покинутый ими после начала турецкой операции «Источник мира». Руководству курдских вооруженных группировок, которые входят в «Демократические силы Сирии» (SDF), строго запрещено вести переговоры с Дамаском. Теперь они должны не допустить, чтобы Дамаск вел переговоры с арабскими племенами.

Коронавирусная пандемия, охватившая неподконтрольные центральному правительству районы и лагеря беженцев на северо-востоке Сирии, дала повод перекрыть контрольно-пропускные пункты в Хасаке, Ракке и Дейр эз-Зоре. Объективная информация об эпидемии на севере и востоке Сирии отсутствует, однако известно, что коронавирус попал в печально известный лагерь беженцев «Аль-Хол», где содержатся десятки тысяч жен и детей террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ). Многие гуманитарные и медицинские организации бежали оттуда еще в 2019 году, когда внутри лагеря из-за бессилия охраны стали брать власть «жены ИГИЛ».

Inside al #Hawl detention camp, northeastern #Syria ????????, widows of #Caliphate #Jihad-ists ???? are thinking that #coronavirus #COVID19 ☣️ is a soldier of allah, who is killing the #kuffar (unbelievers) and that therefore, themselves are safe pic.twitter.com/1kZnBQULYw