Путин назвал новые меры поддержки бизнеса. События дня. ФАН-ТВ

Совещание президента с членами правительства
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Оно было посвящено вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, по словам главы государства, в перечень наиболее пострадавших отраслей нужно добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. И напрямую им предоставить безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.
«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент.
Российский лидер отметил, что обращение за такой помощью должно быть простым, удобным, дистанционно, без очередей и спешки. Также предложено улучшить программу кредитования для выплат зарплат.
«В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат, или зарплатных кредитов точнее. Должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а, значит, повысит доступность кредитных ресурсов», — сказал Путин.
Также президент потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за коронавируса.
«Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас», — подчеркнул президент.
Дело сгоревшего Superjet в Генпрокуратуре
Следственный комитет РФ направил в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении пилота самолета Superjet Дениса Евдокимова. Он обвиняется по делу о крушении лайнера в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
«СК РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении командира самолета Дениса Евдокимова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим смерть 41 человека, а также крупный ущерб», — заявила Светлана Петренко.
По данным следствия, командир воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, 5 мая 2019 года осуществил грубую посадку в аэропорту Шереметьево. В результате возгорания самолета погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек. Пилот находится под подпиской о невыезде. Вину не признает.
«Следствием и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна», — сообщила представитель СК.
В Крыму задержали подозреваемых в шпионаже
ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. В шпионскую группу входил гражданин Украины, а также россиянка — военнослужащая Вооруженных сил РФ, которая, как считает следствие, в 2017-2018 годах передала украинской военной разведке доверенную ей по службе гостайну. В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене.