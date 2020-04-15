Путин назвал новые меры поддержки бизнеса. События дня. ФАН-ТВ

Совещание президента с членами правительства

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Оно было посвящено вопросам поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. В частности, по словам главы государства, в перечень наиболее пострадавших отраслей нужно добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. И напрямую им предоставить безвозмездную финансовую помощь со стороны государства.

«Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что обращение за такой помощью должно быть простым, удобным, дистанционно, без очередей и спешки. Также предложено улучшить программу кредитования для выплат зарплат.

«В этой связи считаю, что не менее 75% объема таких зарплат, или зарплатных кредитов точнее. Должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что позволит снизить риски для коммерческих банков, а, значит, повысит доступность кредитных ресурсов», — сказал Путин.

Также президент потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики, которые потребуются из-за коронавируса.