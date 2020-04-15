Малькевич: NYT подтвердил участие американских спецслужб в похищении россиян в Ливии

Американская пресса впервые указала на причастность спецслужб США к похищению в Ливии российских социологов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Малькевич обратил внимание на недавнюю статью The New York Times о событиях в Ливии с заголовком «Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия». Газета подтверждает своим материалом, что американская сторона не только имела доступ ко всем документам российских исследователей, но и принимала участие в незаконном задержании. Глава ФЗНЦ также указывает на крепкую связь главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги со спецслужбами США, которую он не стесняется афишировать. Именно он, по данным NYT, распорядился похитить россиян. Соединенные Штаты через Башагу пытаются «влезть» во внутриливийский кризис, глава «МВД» активно лоббирует эту идею.

Член Общественной палаты отметил, что американские журналисты пошли на махинации, чтобы привлечь внимание Конгресса, заставив его одобрить решение военным путем поддержать ПНС.

«Журналисты и спецслужбы (хотя тут, видимо, вообще все перемешались) взяли реальные документы российских социологов — с раскладом поддержки тех или иных местных политиков среди населения (где у главы ЛНА маршала Хафтара и у сына Каддафи — Сейфа —действительно высокие рейтинги), все извратили — и подают это «под соусом» того, что «русские пытались устроить союз Каддафи и Хафтара», — пояснил он.

Александр Малькевич уверен, что для поднятия интереса к этой теме намеренно используется фамилия Каддафи, ставшего специфическим «брендом».

В завершение глава ФЗНЦ отметил еще один важный факт в этой истории. Украденные исследования российских ученых были легализованы центром «Досье», который принадлежит бежавшему из РФ олигарху Михаилу Ходорковскому. Кроме того, в информационной кампании против похищенных россиян, находящихся уже 11 месяцев в тяжелейших тюремных условиях, приняли участие все «видные» российские «либералы».