Клинцевич объяснил, почему перенос парада Победы лучше его проведения 9 мая

Москва, 15 апреля. Парад Победы лучше перенести на другую дату, чем рисковать здоровьем ветеранов или проводить его при пустых трибунах. Такое мнение выразил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что парад Победы — важнейшее общественно-политическое мероприятие, дань уважения ветеранам, пример для подрастающего поколения. Но в России и мире сложилась очень сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса, сейчас не лучшее время для сбора пожилых людей в одном месте, считает он.

Клинцевич обратил внимание на слова специалистов, которые прогнозируют на конец апреля пик активности инфекции. Поэтому парад, по его мнению, лучше перенести на 24 июня, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье пожилых людей.

«Сегодня и так и государство, и волонтеры, патриотические, разные ветеранские организации, молодежные организации говорят о том, что нужно сохранить старшее поколение, которое уязвимо», — объяснил сенатор в комментарии телеканалу «360».

Российские ветеранские организации ранее обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется, передает «Ридус».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что обращение ветеранских организаций будет рассмотрено.

По последним данным, в России зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович предупредила, что Россия находится в фазе роста числа заразившихся коронавирусом, поэтому на этой неделе прирост новых случаев продолжится.