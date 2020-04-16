Чистый четверг 2020: подготовка к Пасхе, традиции и обряды, рецепт кулича, что нельзя делать

Великий (Чистый) четверг — один из важнейших дней Страстной недели. В этот день вспоминают Тайную вечерю и события, которые последовали за ней. Это главный и, по сути, последний день подготовки к Пасхе (Светлому Христову Воскресению), которая для православных христиан в 2020 году наступит 19 апреля.

Подробнее о том, какие события вспоминают в Великий четверг и в течение всей Страстной недели, читайте в материалах Федерального агентства новостей.

Традиции Чистого четверга: как правильно умываться

Обряды, связанные с водой, которые приняты в Чистый четверг, — это дань описанному в Евангелии событию, как Иисус Христос во время встречи с учениками омыл им ноги в знак смирения и любви.

Обряд очищать жилище и себя с приходом весны на самом деле очень древний, подобные традиции есть и в иудаизме (в преддверии Песаха), и в других религиях.

На Руси в Чистый четверг тщательно «домывали» жилище (уборку принято было начинать еще в Страстной понедельник). Также в этот день было принято париться и мыться в бане и даже окунаться в открытые водоемы. Считалось, что чем раньше вымоешься в Великий четверг, — тем лучше. Девушки вставали до зари и мылись водой, в которую накануне клали серебряную монетку. Это считалось отличным способом привлечь красоту, здоровье и удачное замужество.

Также в Чистый четверг женщины тщательно мыли волосы, а кончики подстригали — это тоже был обряд на чистоту и здоровье. Также в этот день купали и мыли детей.

Вообще все, связанное с водой, в Чистый четверг приобретало сакральный смысл. В этот день были распространены некоторое крещенские обычаи, наподобие достаточно новой традиции окунаться в открытый водоем (дело в том, что традиционно на Руси купались в строго определенный период — в середине лета; зимние и весенние купания если и имели место, то устраивались, скорее, тайно и носили характер запретного ритуала).

Увы, в этом году из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, все обряды на открытой воде, а также посещения храмов, в том числе для исповеди и причастия (как это принято у христиан в преддверии Пасхи) запрещены.

Куличи и яйца

Кулич — главное пасхальное блюдо, символизирующее воскресение Христа. В России традиционно куличи пекли в Великий четверг, а опару для теста, как правило, ставили накануне — вечером в среду. Также в четверг принято красить яйца. Крашеное яйцо — это символ вечной жизни, совершенства мира и воскресения Христова.

На Руси хозяек, откладывавших готовку пасхальных блюд до Великой пятницы, осуждали как нерасторопных или неумех. Простой проверенный рецепт пасхального кулича также приведен в материале ФАН.

Куличи использовали, чтобы загадать на будущее: если пасхальное блюдо хозяйке удалось, год будет сытным, а вся семья здоровой. Если кулич не поднялся или пригорел, об этом никому нельзя было рассказывать, а от испорченного блюда следовало поскорее избавиться. При такой неудаче хозяйка старалась поскорее исправиться и, пока никто не видит, испечь новый кулич. Считалось, что в этом случае дурная примета не сработает, и беда пройдет мимо.

В этом году освящать куличи и другие праздничные кушанья верующим предписано самостоятельно. Как это сделать, также рассказывается в материале ФАН.

В Чистый четверг существует также обряд на богатство: в течение дня принято трижды пересчитать все деньги, имеющиеся в доме. Также в этот день нельзя никому давать деньги в долг или занимать их самому. О других обычаях накануне Пасхи читайте в материалах ФАН.