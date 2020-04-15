«Диктант Победы» может пройти в России 3 сентября

Москва, 15 апреля. Акцию «Диктант Победы» могут провести в День окончания Второй Мировой войны — 3 сентября. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал зампредседателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.

«Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы перенести «Диктант Победы» на сентябрь. Один из вариантов — 3 сентября — День окончания Второй мировой войны. Важно не забывать эту дату, поскольку многие наши солдаты продолжали воевать и после 9 мая. Мой дядя, например, после Кенигсберга уехал туда, где были японские милитаристы, так что там не только американцы воевали», — сказал он.

Сенатор напомнил, что вчера, 14 апреля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о переносе Дня окончания Второй мировой на 3 сентября. По его мнению, Совет Федерации эту инициативу также поддержит.

Отметим, что, согласно закону, в России упраздняется памятная дата 2 сентября, когда отмечался День окончания Второй мировой войны. Вместо этого 3 сентября предлагается считать днем воинской славы.

Ранее российские ветеранские организации обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется.