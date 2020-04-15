Федосов объяснил, почему электронные дневники в школах Петербурга не работают

При реализации программы дистанционного образования в ряде российских регионов возникли трудности с заходом на электронные сервисы, которые предоставляют школьникам возможность продолжать учебу в период режима самоизоляции. К тому же некоторые школы не смогли быстро адаптироваться к новому формату образовательного процесса, не отрегулировав работу цифровых площадок. Директор Санкт-Петербургского Центра оценки качества образования и информационных технологий (ЦОКОИТ) Александр Федосов рассказал о проблемах функционирования электронного журнала в школах города. Подробнее в материале Федерального агенства новостей.

Недавно прошел онлайн-эфир в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов». В качестве гостей видеоконференции были приглашены сенаторы, депутаты, руководители исполнительных профильных ведомств и главы общественных организаций.

В ходе мероприятия был поднят вопрос, почему в школах Санкт-Петербурга возникли трудности с работой электронных дневников. Глава ЦОКОИТ Александр Федосов объяснил, что проблема была вызвана необходимостью ведения электронного документа исключительно с территории школы.

«В целях защиты персональных данных электронный журнал может вестись педагогом только из общеобразовательного учреждения. Однако в некоторых школах организовывают дежурство администратора, который по информации от учителей может заносить данные [в журнал] в пределах школы. Также наши разработчики в рамках государственного контракта представят возможность работы с электронным журналом учителям при нахождении их дома. Сейчас разрабатывается механизм защиты и кодификации», — сообщил Федосов.

Кроме того, директор ЦОКОИТ заверил, что проблема решится в ближайшие две недели. При этом заместитель министра образования в республике Бурятия Валерий Поздняков сообщил, что в рамках данного региона таких сложностей не возникло.

«Электронный журнал работает, как положено», — сказал Поздняков.

Напомним, на фоне распространения коронавирусной инфекции по всему миру, в том числе в России, властями было принято решение о переводе школьников и студентов на дистанционное обучение.

В Санкт-Петербурге посетовали на слабость электронных образовательных платформ, которые заставляют и учеников, и учителей производить гораздо больше действий в рамках процесса обучения. Директор Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий с гордостью сказал, что портал «Петербургское образование» не завис ни разу.