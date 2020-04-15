Профсоюз «Альянс врачей» прикрывается благой целью для нарушения режима самоизоляции

Москва, 15 апреля. Выезды профсоюза «Альянс врачей» в регионы могут содержать в себе признаки нарушения режима самоизоляции, введенного в Москве и других российских городах. Однако его глава Анастасия Васильева считает иначе, заявляя о своей организации, как медицинской.

Руководителя профсоюза, созданного одиозным блогером Алексеем Навальным, 3 апреля задержали на трассе М-11 в Новгородской области. Васильева отправилась в Окуловку в рамках социального проекта «Всероссийская мединспекция» под прикрытием благой цели — доставки гумпомощи медикам. При этом местные медучреждения в поддержке не нуждались — все необходимое у них и так было в наличии.

Главу «Альянса врачей» оштрафовали, но не стали заводить дело о нарушении режима самоизоляции. Однако основания для его возбуждения имеются.

Nation News удалось связаться с Васильевой, которая заявила, что у ее организации «были документы», позволявшие передвигаться по стране и выполнять уставные задачи. Она сослалась на указы президента РФ и губернатора Новгородской области, согласно которым ограничения не распространяются на «работников здравоохранения».

«А мы как раз медицинская организация», – объявила Васильева.

Однако «Альянс врачей» вовсе не является организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, в связи с чем на него и его членов распространяется режим повышенной готовности и самоизоляции. Доказывают это несколько документов.

Так, четкое понятие «медицинской организации» прописано в ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Профсоюз же был создан в соответствии с ФЗ-10 и считается межрегиональным, поскольку его отделения находятся не только в Москве, но и некоторых регионах. Эти документы свидетельствуют о том, что «Альянс врачей» не осуществляет непосредственно медицинскую деятельность, а является добровольным объединением работников одной или нескольких отраслей.

Таким образом, организация Васильевой нарушила сразу три указа о соблюдении режима самоизоляции: президента РФ, мэра Москвы и губернатора Новгородской области. Правоохранительным органам, вне всякого сомнения, стоит обратить внимание на действия профсоюза.

Отметим, что Ассоциация управленцев здравоохранения уже выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что Васильева пытается саботировать работу больниц и ставит под угрозу жизнь врачей и пациентов. Членов «Альянса врачей» никто на коронавирус не проверял, поэтому в ходе своих «инспекций» они могут как занести заразу в лечебные учреждения, так и вынести ее оттуда.