Apple представила новый бюджетный смартфон за 40 тысяч рублей

Пало-Альто, 15 апреля. Крупнейший западный IT-гигант Apple представил бюджетный смартфон iPhone SE нового поколения.

Новинка появилась на официальном сайте компании. iPhone SE получил корпус iPhone 8 из стекла и алюминия. На тыльной стороне размещена основная камера, а по центру — рисунок «яблочка», пишет «Ридус».

Дизайн смартфона классический, он представлен в белом, черном и красном цветах. На фронтальной стороне дисплей с широкими рамками и кнопка Home, передает телеканал «360».

Смартфон работает на процессоре Apple A13 Bionic, который стоит и на iPhone 11. При этом прозводительность процессора выросла в 2,4 раза по сравнению с iPhone SE 2016 года.

Дисплей телефона в 4,7 дюймов с разрешением Retina HD. Основная камера имеет сенсор на 12 Мп с апертурой f/1.2. Цена новинки — от 399 долларов. В России базовая версия будет стоить не менее 39 990 рублей. Заказать смартфон можно с 23 апреля.

Напомним, что прошлая презентация бюджетного смартфона состоялась в 2016 году. Поклонники американской компании ожидали, что новую версию iPhone SE покажут вместе с iPad.

Однако разработчики отложили появление недорогого смартфона на четыре года. Презентация прошла без привычной помпы и даже онлайн-формата. На это повлияла пандемия по коронавирусу.

Более того, всемирная конференция разработчиков Apple WWDC 2020 тоже состоится онлайн в июне. Компания обещает интересный формат для разработчиков и прессы.