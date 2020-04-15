Американец осудил власти США, которые тратят миллиарды на демонизацию России

Москва, 15 апреля. Власти США тратят огромные средства на антироссийскую пропаганду. Только по линии Агентства США по глобальным медиа в 2018 году было выделено 2 млрд рублей для финансирования откровенно пропагандистских изданий «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время».

По словам проживающего в России американского журналиста Тима Керби, обычные граждане даже не подозревают, на что идут их налоги. Сам он не поддерживает такую политику и открыто осуждает трату миллиардов на демонизацию другой страны, расположенной далеко за океаном.

«Я бы направил эти средства на развитие той традиционной Америки, которую люди будут любить», — отметил Керби.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич предложил запретить работать в России всем враждебным американским СМИ, которые получают дотации из бюджета США. Он обратил внимание на то, что все они позиционируют Россию, как некое «зло», с которым нужно бороться. Поэтому Москва не должна предоставлять таким изданиям площадку для ведения пропаганды.

А вот американист Илья Кравченко считает, что никаких ограничений вводить не надо. Напротив, нужно демонстрировать людям разницу между описываемым американцами «кошмаром» и реальной обстановкой, чтобы слушатели, читатели и зрители смогли сделать свой вывод, пишет Nation News.

Кравченко обратил внимание на то, что цели и задачи пропагандистских СМИ США ничуть не изменились со времен холодной войны. Они все так же пытаются создать проамериканское информационное поле и критикуют все, что так или иначе связано с Россией. Изменился только масштаб охвата.

