Ученые назвали причину массового вымирания животных 444 миллиона лет назад

Вашингтон, 15 апреля. Массовое вымирание, которое произошло 444 миллиона лет назад, было спровоцировано несколькими факторами, в том числе снижением кислорода в атмосфере Земли.

Доцент Стэнфордского университета Эрик Сперлинг считает, что вымирание животных связано не только с глобальным похолоданием. Он пояснил, что доказательства нехватки кислорода на границе ордовикского и силурийского периодов нашли в Ливии.

Археологи заметили древние окаменелости, изотопный анализ которых подтвердил версию с кислородом.

«Это время было очень неудачным для морской жизни — в результате вымирания исчезли примерно 85% видов морских беспозвоночных», —сказал Сперлинг, его слова цитирует Planet Today.

Доля кислорода в воздухе упала почти до нуля, этот период продолжался почти три миллиона лет. Если ученые выяснят, почему в атмосфере планеты пропал кислород, это поможет защитить современную цивилизацию.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас нашли окаменелые останки рептилии, которая считалась родственником динозавру. После исследования оказалось, что это трехглазый крокодил, живший более 200 миллионов лет назад.