Донбасс сегодня: солдаты ВСУ расстреляли женщину, украинский комплекс РЭБ уничтожен в ЛНР

Донбасс, 15 апреля. Армия Украины разрушила 1,5 десятка домов в Донецке. Солдат ВСУ застрелил мирную жительницу. В зоне ООС пожаром уничтожен украинский комплекс РЭБ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки вооруженные формирования Украины совершили 11 обстрелов семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики, на Луганском направлении обстрелов не зафиксировано. Основные повреждения жилому сектору нанесены в поселке Старомихайловка на западе Донецка. 15 частных домов частично разрушены. Счет используемых ежесуточно боеприпасов уже который день идет на сотни.

За минувшие сутки «освободители» из Вооруженных сил Украины выпустили более 220 артиллерийских снарядов, мин и гранат. В Генеральной прокуратуре ДНР корреспонденту ФАН сообщили о расследовании нескольких новых эпизодов в отношении командира 28-й механизированной бригады ВСУ Марченко по статье «Теракт». Материалы следователям предоставила Народная милиция ДНР.

В зоне ООС украинский военнослужащий убил мирную гражданку

Луганские армейцы сообщают об убийстве солдатом 59-й мотопехотной бригады ВСУ мирной жительницы. Причина — заражение 16 военнослужащих венерическими заболеваниями. Между заболевшими солдатами и женщиной возник конфликт, в результате которого военнослужащий Крайсюк застрелил гражданку Когут.

Осознав, что совершил убийство, Крайсюк скрылся, прихватив с собой оружие. Проведение следственной проверки подогревают заявления местных жителей поселка Луганское, где проживала убитая. Местные жители устроили пикет с требованием выдать убийцу. В расположении бригады усилена охрана, работают патрули.

В это время командующий Операции объединенных сил Владимир Кравченко приказал командирам частей максимально использовать средства массовой информации для подготовки сюжетов о том, как украинские военнослужащие заботятся о мирных жителях в контролируемых населенных пунктах.

Пожар в подразделении сил ООС уничтожил комплекс РЭБ

В Народной милиции ЛНР корреспонденту ФАН рассказали о пожаре в одной из воинских частей ВСУ в Донбассе. Результатом ЧП стало полное уничтожение комплекса радиоэлектронной борьбы «Буковель-АD». Пожар произошел из-за банального несоблюдения техники безопасности. Командование бригады приняло решение не докладывать о происшествии вышестоящему руководству, списав потери военной техники на обстрел со стороны ЛНР.

Количество заболеваний коронавирусом в ВСУ скрывают

Командование оперативно-тактической группировки «Восток» не доверяет докладам комбригов об эпидемиологической обстановке в подчиненных частях. Внеплановые проверки украинских подразделений проводятся военными медиками по всей территории зоны конфликта. Уже выявлено 100 скрытых случаев заражения в 59-й и 57-й мотопехотных, 28-й и 54-й механизированных бригадах, сообщает Народная милиция ДНР.

Командиры бригад составляют объяснения по поводу неготовности к карантинным мерам и слабой медицинской подготовки в изоляторах, а также на контрольно-пропускных пунктах. При этом командование силовой операции приказало отправлять в специализированные госпитали по борьбе с коронавирусом в Мариуполе и Покровске только тех военнослужащих, у которых тестом подтверждено наличие заболевания. Остальной личный состав продолжает нести службу даже с температурой тела 39 градусов.