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Сирия новости 15 апреля 19.30: турецкие беспилотники проводят разведку в Идлибе, террористы ИГ* взорвали цистерну бензина в Ракке

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Сирия новости 15 апреля 19.30: турецкие беспилотники проводят разведку в Идлибе, террористы ИГ* взорвали цистерну бензина в Ракке

Сирия, 15 апреля. В Идлибе проводят разведку беспилотники ВВС Турции. Террористы «Исламского государства»1 взорвали в Ракке автоцистерну с бензином. В Хасаке союзники Турции обстреливают укрепления «Демократических сил Сирии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе; в Дейр-эз-Зоре лишились одного военнослужащего, застреленного неизвестными.

ВС Турции: провели воздушную разведку на юге Идлиба.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: лишилась одного боевика при столкновении с правительственными войсками в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на конвои сирийской армии в Ракке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): ведет огонь по укреплениям курдских боевиков на севере Хасаки.

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Даръа

Провинция Даръа

«Спящие ячейки» боевиков совершили еще одно нападение на востоке провинции. Как сообщает агентство Baladi News, после нападения на автомобиль с военнослужащими сирийской армии на дороге у поселка Айн-Зикр, боевики обстреляли блокпост правительственный войск у авиабазы Сувайда. По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал. Нападавшие скрылись с места преступления.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Над линией разграничения сил правительственных войск и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» были замечены беспилотники ВВС Турции. Как сообщает портал Aleppo AMC, дроны провели разведку в районе год Джебель аз-Завия, где несколько суток подряд отмечается напряженность из-за регулярных вылазок террористов.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате столкновения сил сирийкой армии и боевиков протурецкой «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» погиб один из бойцов командиров. Группировка спровоцировала подразделение САА, открыв огонь по опорным пунктам военнослужащих у поселка Ариха.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

В деревне Зор-Шамар группа неизвестных вооруженных лиц совершила нападение на конвой Сирийской Арабской Армии. Согласно информации агентства Step News, неизвестные боевики открыли огонь из автоматов по патрульному автомобилю, в результате чего скончался один военнослужащий. Нападающие скрылись в направлении пустыни до прибытия подкрепления САА. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство сирийское военнослужащего, под подозрением террористы запрещенного в РФ «Исламского государства».

На них также возлагают ответственность за вылазку к югу от города Ракка. По информации источника в сети Twitter @MENAnalyst, неизвестные установили СВУ на автоцистерну с бензином. Взрыв убил двух человек.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Как передает агентство Aleppo AMC, на севере провинции был замечен патруль военной полиции ВС РФ. По данным местных источников колонна бронированных автомобилей проследовала к западному въезду городу Камышлы.

Поддерживаемая Анкарой «Сирийская национальная армия» к северу от города Рас-аль-Айн в очередной раз вела обстрел из тяжелой артиллерии по местам предположительных укреплений боевиков «Демократических сил Сирии». Как передает агентство Step News, под удар попали окрестности деревни Аль-Алия и поселок Тель-Аркам. Как уточняет источник в сети Twitter @Harbien Nadie, загорелось несколько домов мирных жителей в Тель-Аркаме в результате попадания в них снарядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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