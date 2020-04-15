Сирия новости 15 апреля 19.30: турецкие беспилотники проводят разведку в Идлибе, террористы ИГ* взорвали цистерну бензина в Ракке

Сирия, 15 апреля. В Идлибе проводят разведку беспилотники ВВС Турции. Террористы «Исламского государства»1 взорвали в Ракке автоцистерну с бензином. В Хасаке союзники Турции обстреливают укрепления «Демократических сил Сирии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков в Идлибе; в Дейр-эз-Зоре лишились одного военнослужащего, застреленного неизвестными.

ВС Турции: провели воздушную разведку на юге Идлиба.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: лишилась одного боевика при столкновении с правительственными войсками в Идлибе.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на конвои сирийской армии в Ракке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): ведет огонь по укреплениям курдских боевиков на севере Хасаки.

Провинция Даръа

«Спящие ячейки» боевиков совершили еще одно нападение на востоке провинции. Как сообщает агентство Baladi News, после нападения на автомобиль с военнослужащими сирийской армии на дороге у поселка Айн-Зикр, боевики обстреляли блокпост правительственный войск у авиабазы Сувайда. По предварительным данным, при обстреле никто не пострадал. Нападавшие скрылись с места преступления.

Провинция Идлиб

Над линией разграничения сил правительственных войск и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» были замечены беспилотники ВВС Турции. Как сообщает портал Aleppo AMC, дроны провели разведку в районе год Джебель аз-Завия, где несколько суток подряд отмечается напряженность из-за регулярных вылазок террористов.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате столкновения сил сирийкой армии и боевиков протурецкой «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» погиб один из бойцов командиров. Группировка спровоцировала подразделение САА, открыв огонь по опорным пунктам военнослужащих у поселка Ариха.

Провинция Ракка

В деревне Зор-Шамар группа неизвестных вооруженных лиц совершила нападение на конвой Сирийской Арабской Армии. Согласно информации агентства Step News, неизвестные боевики открыли огонь из автоматов по патрульному автомобилю, в результате чего скончался один военнослужащий. Нападающие скрылись в направлении пустыни до прибытия подкрепления САА. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство сирийское военнослужащего, под подозрением террористы запрещенного в РФ «Исламского государства».

На них также возлагают ответственность за вылазку к югу от города Ракка. По информации источника в сети Twitter @MENAnalyst, неизвестные установили СВУ на автоцистерну с бензином. Взрыв убил двух человек.

Провинция Хасака

Как передает агентство Aleppo AMC, на севере провинции был замечен патруль военной полиции ВС РФ. По данным местных источников колонна бронированных автомобилей проследовала к западному въезду городу Камышлы.

Поддерживаемая Анкарой «Сирийская национальная армия» к северу от города Рас-аль-Айн в очередной раз вела обстрел из тяжелой артиллерии по местам предположительных укреплений боевиков «Демократических сил Сирии». Как передает агентство Step News, под удар попали окрестности деревни Аль-Алия и поселок Тель-Аркам. Как уточняет источник в сети Twitter @Harbien Nadie, загорелось несколько домов мирных жителей в Тель-Аркаме в результате попадания в них снарядов.

1 Организация запрещена на территории РФ.