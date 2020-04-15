Флаги ИГ и «Аль-Каиды» взвились над захваченными ПНС ливийскими городами

Сурбата, 15 апреля. После начала наступательной операции боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в западные города страны стали возвращаться террористы ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (обе организации запрещены в РФ). Ливийцы публикуют в соцсетях свидетельства возвращения джихадистов.

Режим прекращения огня и обещания руководства ПНС не остановили радикалов от боевых действий в отношении Ливийской национальной армии (ЛНА) и мирного населения. Бандформирования, подчиняющиеся главе ПНС Файезу Сарраджу, 13 апреля провели наступательную операцию на западе страны, захватив восемь городов. После того, как эти города были взяты под контроль, члены международных террористических группировок стали возвращаться в них.

В соцсетях появляются фотографии боевиков, позирующих в оккупированных городах с флагами террористических организаций, которые они представляют.

The return of the terrorists in Subrata all thanks to the #GNA.

May god save the people of #libya. pic.twitter.com/K7IpgEJX0y — M.LNA (@LNA2019M) April 15, 2020

Следует отметить, что после захвата новых территорий на западе Ливии террористы ПНС устроили показательные казни, а также массовые задержания мирных жителей. Многие ливийцы сообщили о грабежах и похищениях со стороны захватчиков, что игнорируется правоохранительными органами. Сам Саррадж промолчал о преступлениях против гражданских, высоко оценив результативность боевой операции, в результате которой западных районы были взяты под контроль. Власти Туниса, опасаясь агрессии со стороны боевиков ПНС, ввели чрезвычайный план и усилили защиту границы с Ливией.

1 Организация запрещена на территории РФ.