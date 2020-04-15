Большинство россиян после карантина готовы работать на шестидневке

Москва, 15 апреля. Большинство работающих россиян готовы отказаться от майских праздников и новогодних каникул, чтобы компенсировать карантин по коронавирусу, сообщила компания Superjob.

52% россиян готовы работать шесть дней в неделю, чтобы наладить все бизнес-процессы в компаниях, вынужденных простаивать их-за эпидемии. Причем на эти меры согласны 55% мужчин и 50% женщины.

По оценке экспертов, готовы работать по субботам 46% респондентов с доходами менее 30 тысяч рублей и 56% россиян с доходами выше 80 тысяч рублей. Пожертвовать одним выходным согласились 65% молодежи.

64% россиян предлагают компенсировать простои на работе отказом от выходных в мае и на зимних каникулах. Эту идею поддержали 74% респондентов среди молодых людей до 24 лет.

Опрос проводился с 6 по 13 апреля в 347 населенных пунктах. 1600 респондентов приняли участие в опросе.

Напомним, что неблагополучная эпидемиологическая обстановка сильно ударила по малому и среднему бизнесу. Власти разработали ряд мер, направленных на поддержку бизнес-сообщества. В регионах социальную поддержку также оказывают малоимущим слоям населения.