Москва, 15 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что имбирь не является эффективным средством профилактики коронавируса, однако способен оказывать положительное влияние на здоровье человека.

«Имбирь — это не средство профилактики не коронавируса. Имбирь обладает полезными свойствами, однако он будет эффективен только при регулярном употреблении, его нужно есть годами», — сказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» с Владимиром Соловьевым.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 1,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 126 тысяч человек.

В России зарегистрированы более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом, 198 человек скончались. Почти две тысячи человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.