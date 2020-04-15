Как коронавирус влияет на выборы в Африке?

Вследствие эпидемии коронавирусной инфекции под ударом оказалась не только экономика и система здравоохранения африканских государств, но и политика. В этом году как минимум в 12 странах континента запланировано проведение выборов. Кому удалось провести голосование, а кто был вынужден приостановить предвыборную кампанию, и запланированные праймериз теперь под вопросом? Кто использует ситуацию в своих интересах? Федеральное агентство новостей публикует свой краткий обзор политической ситуации в регионе.

Малави

Совсем недавно будущее для 79-летнего президента Малави Питера Мутарика было малообещающим. Конституционный суд аннулировал результаты выборов, которые прошли в мае 2019 года, сославшись на многочисленные нарушения в ходе голосования. Также суд распорядился о повторном голосовании в течение 150 дней. Таким образом, удача была на стороне оппозиции, потому что шансы Мутарика выиграть второй пятилетний срок были ничтожными.

Спустя месяц после того, как Египет объявил о первом случае заражения коронавирусом, президент Мутарика закрыл школы и запретил публичные собрания. Из-за этого предвыборная кампания была приостановлена.

По мнению экспертов, возможность переноса повторных выборов очень высока, так как эпидемия уже охватила весь континент. Оппозиция расстроена и разбита. Зато спасен народ!

Эфиопия

Похожая ситуация наблюдается в Эфиопии.

13 марта в стране был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Вскоре после этого власти закрыли границы и запретили публичные собрания.

31 марта избирательная комиссия объявила о переносе августовских всеобщих выборов в связи с угрозой коронавируса. Как только эпидемия закончится, станет известна новая дата проведения выборов.

По словам аналитиков, решение о переносе выборов не стало для них сюрпризом:

«Отсрочка была просто неизбежна из-за потенциального риска распространения вируса. Выборы подразумевают частые социальные контакты. Таким образом, проведение подобного мероприятия может привести к серьезным последствиям».

Оппозиция осознает всю серьезность ситуации, но не согласна с тем, какие меры принимают власти. По словам представителей повстанческой группировки «Фронт освобождения Оромо» и коалиции партий «Федеральный Конгресс Оромо», «процесс принятия решений в Избирательной комиссии не совсем корректный».

«Это еще раз заставляет задуматься о том, что положение в стране тревожное», — заявили они.

Оппозиционеры считают, что «решения по поводу даты проведения выборов, а также другие вопросы, которые имеют отношения к выборам, должны приниматься после многочисленных консультаций со всеми политическими силами».

Гвинея

В то время как в Малави и Эфиопии выборы были перенесены, в Гвинее коронавирус не помешал конституционному референдуму и парламентским выборам. Несмотря на угрозу эпидемии, 22 марта в Гвинее все-таки было проведено голосование.

Помимо эпидемии, положение осложнилось тем, что многие оппозиционные партии бойкотировали выборы. Это в свою очередь оказало значительное влияние на процесс и результаты голосования, по результатам которого партия президента Альфа Конде получила 79 мест и большинство в парламенте.

Проведение конституционного референдума, как и парламентских выборов, были приняты оппозицией негативно. Имели место протесты против референдума, особенно в преддверии дня голосования. В результате митингов погибло более 32 человек в период с октября 2019 года по март 2020 года. Во время беспорядков несколько правительственных учреждений, школ и полицейских участков подверглись нападению с целью уничтожения избирательных материалов.

Но референдум все-таки состоялся, и избирателям было предложено проголосовать за следующие поправки к конституции: запрещение калечащих женщин операций, запрещение вступления в брак в несовершеннолетнем возрасте, а также по принуждению, введение равноправия между супругами при разводе, гендерное равенство в государственных институтах, более справедливое распределение ресурсов в пользу молодежи и бедных, разрешение 18-летним гражданам баллотироваться в парламент. Но главным камнем преткновения стало изменение президентского срока с пяти до шести лет и обнуление ограничения президентского срока.

Тем не менее поправки к конституции были поддержаны 89,76% голосов, что позволило действующему президенту Альфа Конде оставаться на своем посту еще 12 лет.

Остальные страны

Также выборы ожидаются в других африканских странах, таких как Бурунди, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Гана, Кот-д’Ивуар, Нигер, Танзания, Того и Сейшельские острова.

В то же время нужно учитывать, что коронавирус распространяется по континенту с высокой скоростью. Таким образом, есть вероятность, что выборы будут перенесены во многих странах континента.